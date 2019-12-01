Zona Fest cerrará con una asistencia acumulada de más de 150 mil personas en Querétaro

Zona Fest cerrará con una asistencia acumulada de más de 150 mil personas en Querétaro
Autor: Fernando Trejo  / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 22:20:32
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Santiago de Querétaro, Qro., 15 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que todo se encuentra listo para la transmisión de la final de la Copa del Mundo en Zona Fest este domingo, evento para el que los boletos ya se encuentran agotados y que concluirá con la presentación de Los Ángeles Azules.

Estimó que el festival cerrará con una asistencia acumulada superior a las 150 mil personas, debido a la aceptación que tuvo la ciudadanía para acudir a los eventos y transmisiones que se realizaron en el coloso del Cimatario.

“Ya los boletos están agotados desde hace tiempo para el día de la final; tenemos lleno para este domingo con Los Ángeles Azules y la final”, dijo.

Destacó que Zona Fest se consolidó como un espacio de convivencia familiar durante el Mundial, donde miles de personas pudieron disfrutar de los partidos en un ambiente de armonía y celebración, convirtiéndose en uno de los eventos más concurridos organizados por el municipio.

“Vamos a acabar cerrando con más de 150 mil personas durante todo este periodo de Zona Fest, la satisfacción es que niñas, niños, abuelitos y familias se van a llevar un recuerdo para toda la vida de que este Mundial lo vivieron aquí, cantando, festejando y abrazando a gente que probablemente ni conocían, pero en un ambiente de armonía y del orgullo de ser mexicano”.

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