Tren Interoceánico se descarrila nuevamente en Oaxaca; no hubo víctimas

Tren Interoceánico se descarrila nuevamente en Oaxaca; no hubo víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 23:01:11
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Nizanda, Oaxaca, 15 de julio de 2026.- El Tren Interoceánico se volvió a descarrilar, este miércoles en la Línea Z, en el tramo comprendido entre Nizanda y Chivela, Oaxaca, el mismo sector donde en diciembre pasado ocurrió un accidente que dejó 14 personas muertas y más de un centenar de lesionadas.

En esta ocasión, los vagones viajaban vacíos, por lo que no se reportaron víctimas ni personas heridas.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el incidente no dejó afectaciones a la población y precisó que el tren regresaba de Coatzacoalcos, Veracruz, luego de trasladar alrededor de 3 mil vehículos de las marcas Hyundai y Kia desde el puerto de Salina Cruz.

De acuerdo con la información disponible, en ese tramo la velocidad máxima permitida era de 30 kilómetros por hora, una restricción implementada tras el accidente registrado en diciembre de 2025.

Luego de ese percance, en el que fallecieron 14 personas y más de 100 resultaron lesionadas, las autoridades atribuyeron el descarrilamiento a que los operadores habrían excedido el límite de velocidad establecido.

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