Oso negro resulta herido tras ser atropellado en la Carretera Nacional de Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 22:59:00

Monterrey, Nuevo León, a 15 de julio de 2026.- Un oso negro fue rescatado por cuerpos de emergencia luego de ser localizado con diversas lesiones sobre la Carretera Nacional, al sur de Monterrey, tras presuntamente haber sido atropellado por un vehículo. El ejemplar presentaba una probable fractura de fémur, por lo que fue trasladado para recibir atención veterinaria especializada.

Protección Civil de Nuevo León informó que el reporte se recibió alrededor de las 17:20 horas, cuando se alertó sobre la presencia del animal en los carriles de alta velocidad, a la altura de la zona de El Uro.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que el oso había sido impactado.

Para ponerlo a salvo, personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León y del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias y Rescate (SAMUR) aplicó dardos tranquilizantes, lo que permitió asegurar al ejemplar y trasladarlo sin mayores riesgos.

Posteriormente, veterinarios llevaron al oso a una unidad de la Clínica Doggies, en Monterrey, donde le realizaron estudios radiográficos para confirmar una posible fractura de fémur en una de sus extremidades.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que no se ha identificado al conductor ni al vehículo involucrado en el incidente.

Las maniobras de rescate concluyeron a las 19:31 horas con la participación de elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey.