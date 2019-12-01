Investigan muerte de res por posible ataque de puma en Landa de Matamoros, Querétaro

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 22:29:46

Santiago de Querétaro, Qro., 15 de julio de 2026.- Luego de que se diera a conocer que un puma había sido observado en la comunidad de Santa Inés, municipio de Landa de Matamoros, autoridades de esta demarcación informaron que se investiga la muerte de una res, la cual pudo haber sido atacada por el felino.

Ante este hecho, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Landa de Matamoros explicó que fue localizado un animal de pastoreo en la carretera que comunica las comunidades de Tilaco y Santa Inés.

Detallaron que se trabaja para conocer si este hecho está relacionado con los reportes de avistamiento de un puma en la región, por lo que se notificó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que enviará personal especializado y un perito para determinar la causa de la muerte del animal y confirmar si existe relación con el felino.

De igual manera, mencionan que autoridades municipales mantienen resguardada la zona, para vigilar y facilitar la inspección pertinente.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar intentar localizar o acercarse al ejemplar silvestre por cuenta propia.