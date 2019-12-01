Vecinos bloquean avenida Michoacán tras fallecimiento de menor que fue arrollado por el tren en Morelia; exigen obras para evitar otra tragedia

Vecinos bloquean avenida Michoacán tras fallecimiento de menor que fue arrollado por el tren en Morelia; exigen obras para evitar otra tragedia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 20:22:47
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Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- La muerte del niño Tadeo, de 6 años, ocurrida tras ser atropellado por el tren en la capital michoacana, desató la inconformidad de habitantes de la colonia Jacarandas, quienes este jueves bloquearon la avenida Michoacán, a la altura de las vías férreas, para exigir acciones que garanticen un cruce seguro y eviten que se repita un hecho similar.

Como parte de la protesta, los vecinos colocaron un altar improvisado junto a las vías del ferrocarril con veladoras, juguetes, dulces y otros objetos en memoria del menor, quien perdió la vida luego de que presuntamente intentó cruzar entre los vagones del tren.

Los manifestantes solicitaron la presencia del presidente municipal de Morelia y del secretario de Gobierno de Michoacán para instalar una mesa de diálogo y obtener el compromiso de construir un puente peatonal que permita el paso seguro de los habitantes cuando el tren permanece realizando maniobras.

Asimismo, pidieron la edificación de un puente vehicular, al señalar que el ferrocarril suele permanecer detenido durante varias horas, en ocasiones hasta las 3 horas, lo que bloquea la circulación, provoca congestionamientos, afecta la actividad comercial y genera problemas de inseguridad en la zona.

Tras permanecer por un rato en el sitio, finalmente se retiraon del sitio, después de que se les comunicara que se establecerá una mesa de diálogo con autoridades, aunque los colonos advirtieron que, en caso de no ser atendidos, el bloqueo podría convertirse en un cierre total e indefinido el próximo viernes, con afectaciones importantes a la movilidad en uno de los principales accesos a la capital michoacana.
 

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