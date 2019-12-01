Detienen a mujer de Michoacán y un norteamericano en poder de una bazuca y armas de grueso calibre, en la frontera con EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 18:06:11

Juárez, Chih., a 15 de julio de 2026.- Un ciudadano estadounidense y una mujer originaria de Michoacán fueron detenidos por fuerzas federales y estatales en Ciudad Juárez, luego de ser sorprendidos con un importante arsenal, un lanzacohetes antitanque y un cargamento de presuntas pastillas de fentanilo, durante un operativo realizado en la frontera con Estados Unidos.

La captura fue incluida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dentro de los resultados nacionales de las acciones implementadas el pasado fin de semana contra grupos delictivos en distintas entidades del país.

De acuerdo con la información oficial, el operativo fue realizado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía del Estado de Chihuahua en la colonia Parajes del Sol, donde fueron aseguradas dos personas que presuntamente transportaban armamento de alto poder y droga sintética.

Las autoridades estatales identificaron a los detenidos como Jonathan G. R., de nacionalidad estadounidense, y Maritza P. G., originaria del estado de Michoacán.

Durante la intervención, los agentes decomisaron cuatro armas largas, una pistola, diversos cargadores, un total de 580 cartuchos útiles y un lanzacohetes antitanque, además de aproximadamente mil pastillas de fentanilo.

También fueron asegurados una camioneta Ford Escape y un automóvil Toyota Corolla, vehículos que presuntamente eran utilizados para el traslado de los ahora detenidos y del material ilícito.

Aunque las autoridades no han revelado la organización criminal con la que pudieran estar relacionados los capturados, el aseguramiento de un arma de guerra como un lanzacohetes antitanque representa uno de los decomisos más relevantes reportados recientemente en la franja fronteriza.

La SSPC señaló que este resultado forma parte de la estrategia permanente para combatir el tráfico de armas, drogas y las estructuras del crimen organizado que operan en la frontera norte del país.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar el origen del armamento, el destino de la droga y las posibles redes criminales involucradas en el caso.