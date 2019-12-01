EEUU eleva al máximo persecución contra cártel que floreció y se fortaleció con el prófugo Silvano Aureoles; líder criminal aseguró haber negociado con el exgobernador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 19:15:39

Morelia, Mich., a 15 de julio de 2026.- La decisión del gobierno de Estados Unidos de endurecer al máximo las sanciones contra Los Viagras vuelve a colocar bajo los reflectores la historia de una de las organizaciones criminales que más poder acumuló en Michoacán durante el sexenio del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, actualmente prófugo de la justicia mexicana por un proceso penal distinto.

Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actualizó el estatus de Los Viagras al incorporarlos también al régimen de sanciones aplicable a Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), una de las herramientas más severas de la legislación estadounidense para combatir organizaciones criminales transnacionales.

La medida fortalece el cerco financiero contra el grupo delictivo, al bloquear cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohibir transacciones con ciudadanos, empresas e instituciones financieras de ese país, además de incrementar el riesgo de sanciones para terceros que les brinden apoyo económico, logístico o material.

Del surgimiento tras las autodefensas al dominio de Tierra Caliente

Los Viagras surgieron tras la fragmentación del movimiento de autodefensas en Michoacán y aprovecharon el debilitamiento de los Caballeros Templarios para expandir su influencia en municipios de Tierra Caliente como Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Parácuaro, Tepalcatepec y Coalcomán.

Durante el gobierno de Silvano Aureoles (2015-2021), la organización incrementó significativamente su presencia territorial, fortaleció su estructura armada y amplió sus fuentes de financiamiento ilícito mediante el narcotráfico, la extorsión, el cobro de piso, el secuestro y otras actividades criminales.

Ese crecimiento convirtió a Los Viagras en uno de los principales actores de la violencia en Michoacán y posteriormente en una de las fuerzas centrales de la alianza conocida como Cárteles Unidos, conformada para enfrentar el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El video que marcó al sexenio

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en marzo de 2018, cuando Nicolás Sierra Santana, identificado por autoridades como uno de los principales líderes de Los Viagras, difundió un video con acusaciones directas contra Silvano Aureoles.

En la grabación aseguró que existieron acercamientos con el entonces gobernador para buscar una negociación que permitiera "pacificar" la región de Tierra Caliente. También afirmó que durante la campaña electoral se entregó dinero para apoyar políticamente al hoy exmandatario y sostuvo que posteriormente se le ofrecieron recursos económicos para alcanzar un acuerdo de paz.

Las declaraciones provocaron una fuerte controversia política en Michoacán. Sin embargo, Silvano Aureoles rechazó públicamente las acusaciones y negó haber negociado con integrantes de organizaciones criminales.

Hasta la fecha, no existe una resolución judicial que haya acreditado la veracidad de esos señalamientos, por lo que permanecen como afirmaciones realizadas por un presunto líder criminal y negadas por el exgobernador.

Bajo la lupa internacional

La actualización del Tesoro estadounidense representa uno de los golpes financieros más importantes contra Los Viagras desde su aparición.

En la justificación de las sanciones, Washington señala que la organización participa en el tráfico de metanfetamina y cocaína, extorsiona a productores agrícolas y ganaderos, realiza secuestros y ha protagonizado ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas.

El cambio de estatus implica que el grupo deja de ser perseguido únicamente bajo el esquema de combate al narcotráfico y pasa a enfrentar también las herramientas legales previstas para organizaciones catalogadas como terroristas, ampliando considerablemente el alcance de las acciones que Estados Unidos puede emprender contra sus integrantes, colaboradores y redes financieras.

Un capítulo que vuelve al debate

La decisión de Washington revive uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente de Michoacán, donde durante años diversos analistas, periodistas y actores políticos cuestionaron el crecimiento de Los Viagras durante el sexenio de Silvano Aureoles.

Aunque el fortalecimiento territorial de la organización durante ese periodo es un hecho ampliamente documentado, las acusaciones sobre una presunta negociación o protección política no han sido acreditadas judicialmente, por lo que forman parte de un debate público que continúa abierto.

Con la nueva designación estadounidense, Los Viagras enfrentan ahora un nivel de presión internacional sin precedentes, mientras resurgen las interrogantes sobre las condiciones que permitieron que la organización pasara de ser un grupo derivado de las autodefensas a convertirse en uno de los cárteles con mayor capacidad operativa en Michoacán.