Michoacán: Alcaldesa de Zacapu defendió actuación de sus policías en emboscada a estatales en Nahuatzen y descalificó a críticos; hoy su director y subdirector de Seguridad están detenidos con posesiones de los agentes muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 20:45:22

Zacapu, Mich., a 15 de julio de 2026.- La postura pública del gobierno municipal de Zacapu tras la emboscada contra elementos de la Guardia Civil ocurrida el 10 de junio en la comunidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, volvió a colocarse bajo escrutinio luego de que el director y subdirector de Seguridad Pública municipal fueran detenidos por una investigación relacionada con la posesión de objetos pertenecientes a policías estatales que murieron durante el ataque.

El caso abrió nuevas interrogantes sobre la actuación de la corporación municipal, luego de que la alcaldesa Mónica Valdez defendiera públicamente la intervención de sus elementos el mismo día de la agresión, rechazara versiones críticas y llamara a la ciudadanía a no atender lo que calificó como "falsas notas" y publicaciones "amarillistas".

La diferencia entre aquella versión oficial y los acontecimientos posteriores se convirtió en uno de los puntos centrales de la polémica.

Un mensaje para contener la crisis

El 10 de junio, tras conocerse la agresión ocurrida en el municipio vecino de Nahuatzen, donde cinco elementos de la Guardia Civil perdieron la vida y otros resultaron lesionados, la alcaldesa difundió un mensaje en redes sociales para explicar la participación de la Policía Municipal de Zacapu.

En su publicación señaló que los agentes municipales habían acudido para brindar apoyo y que su función había sido facilitar el acceso de ambulancias hacia los hospitales del municipio.

"Nuestros elementos de seguridad pública atendieron los reportes que se hicieron en el vecino municipio de Nahuatzen brindando todo el apoyo", expresó.

También aseguró que ningún elemento municipal había resultado herido y destacó que los agentes estatales lesionados estaban siendo atendidos en hospitales de Zacapu.

El mensaje buscó transmitir tranquilidad a la población y presentar a la corporación local como una institución que había respondido ante una emergencia.

Sin embargo, con el paso de las semanas, algunos de los elementos de esa misma corporación quedaron bajo investigación.

La omisión que generó cuestionamientos

Uno de los puntos que posteriormente generó críticas fue que el mensaje de la alcaldesa hizo referencia principalmente a elementos heridos, pero no mencionó de manera directa que cinco integrantes de la Guardia Civil habían sido asesinados durante la emboscada del 10 de junio en Nahuatzen.

Aunque al final de su mensaje expresó solidaridad con las familias de quienes habían perdido la vida en cumplimiento de su deber, no detalló la magnitud de la tragedia ni habló explícitamente de los cinco policías estatales fallecidos.

Para críticos de la comunicación oficial, la omisión resultó relevante porque la información sobre las muertes ya circulaba públicamente y representaba el aspecto más grave del ataque.

La pregunta que surgió posteriormente fue: ¿por qué el mensaje municipal centró la narrativa en los heridos trasladados a Zacapu y no en los elementos asesinados?

"No hagan caso a falsas notas"

Otro elemento que cobró importancia fue la reacción de la alcaldesa frente a las dudas que comenzaron a surgir alrededor del operativo ocurrido el 10 de junio.

Mónica Valdez pidió a la población informarse únicamente mediante canales oficiales y señaló que algunas páginas buscaban generar alarma.

"Espero que no hagan caso a falsas notas que están alertando a la ciudadanía", manifestó.

Además pidió dejar de lado publicaciones que, según afirmó, buscaban generar "chismes" sobre temas delicados.

Para algunos sectores, esa respuesta representó un intento de contener la incertidumbre y evitar desinformación durante una crisis de seguridad.

Pero después de las detenciones de mandos policiales, esas declaraciones volvieron al debate público, pues las dudas que entonces existían sobre la actuación de la corporación municipal adquirieron una nueva dimensión.

De policías que apoyaron a mandos bajo investigación

La narrativa inicial presentaba a la Policía Municipal de Zacapu como una fuerza de apoyo que participó en labores de auxilio y seguridad vial tras la agresión registrada en Nahuatzen.

No obstante, posteriormente fueron detenidos el director y subdirector de Seguridad Pública municipal, quienes quedaron relacionados con una investigación por la posesión de objetos que presuntamente pertenecían a policías de la Guardia Civil atacados en Nahuatzen.

Las detenciones ocurrieron en julio como parte de un operativo en el que participaron autoridades estatales y federales, luego de que las investigaciones avanzaran sobre la posible sustracción de pertenencias de los agentes afectados.

Entre los objetos mencionados durante las investigaciones se encuentran teléfonos celulares y equipo táctico policial.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente todos los detalles sobre los objetos asegurados, como cantidad, características específicas, números de serie, lugar exacto donde fueron encontrados o la forma en que llegaron a manos de los mandos detenidos.

Ese punto será clave para determinar el alcance real del caso.

La gran pregunta: ¿qué ocurrió después de la emboscada?

La investigación ahora se concentra no solamente en identificar a los responsables del ataque contra los agentes estatales ocurrido el 10 de junio, sino también en reconstruir lo ocurrido después de la agresión.

Las autoridades deberán determinar quién tuvo acceso a la escena del ataque; qué elementos municipales acudieron; qué funciones realizaron; si hubo manipulación o extracción de objetos; cómo llegaron las pertenencias de los policías fallecidos a manos de los mandos detenidos.

La posesión de objetos pertenecientes a víctimas de un ataque armado puede tener diferentes interpretaciones jurídicas dependiendo de la evidencia: desde un posible delito posterior al hecho hasta una posible conexión más profunda con los responsables de la agresión.

Por ahora, públicamente, las acusaciones confirmadas contra los mandos municipales se relacionan con la posesión de esos objetos, mientras continúa la investigación sobre cualquier posible vínculo adicional.

Un caso que pone bajo presión al gobierno municipal

El episodio colocó nuevamente bajo la lupa el papel de las policías municipales en Michoacán, donde autoridades estatales han reconocido durante problemas de infiltración criminal en algunas corporaciones locales.

La detención de mandos de Zacapu plantea una pregunta política y de seguridad pública:

¿El gobierno municipal tenía conocimiento de irregularidades dentro de su corporación o los propios mandos actuaron al margen de la administración?

El mensaje de la alcaldesa, emitido cuando la prioridad era transmitir calma y unidad, hoy es revisado bajo un nuevo contexto.

Lo que entonces fue presentado como una operación de apoyo institucional ahora forma parte de una investigación donde los responsables de dirigir la seguridad municipal enfrentan acusaciones relacionadas con objetos de los mismos agentes estatales que murieron en una de las emboscadas más graves registradas recientemente en la región.