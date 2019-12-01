Hallan cadáver con huellas de violencia dentro de camioneta abandonada en Uruapan

Uruapan, Mich., a 16 de julio de 2026.— Un hombre fue encontrado sin vida y con evidentes signos de violencia dentro de la cajuela de una camioneta abandonada en la colonia Ferrocarrilera, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban recorridos preventivos en la zona. Al transitar por la calle Hermanos Flores Magón, a escasos metros del Paseo Lázaro Cárdenas, detectaron una camioneta Jeep Compass que se encontraba mal estacionada, situación que llamó su atención.

Al revisar la unidad, los agentes localizaron en la cajuela el cuerpo de un hombre que presentaba visibles huellas de violencia. De inmediato, el sitio fue asegurado para preservar posibles indicios y se notificó a la Fiscalía de Michoacán para el inicio de las investigaciones.

Minutos más tarde arribaron peritos especializados y agentes de la Policía de Investigación, quienes realizaron el procesamiento de la escena y recabaron evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

Concluidas las diligencias, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanece en calidad de desconocido, en espera de que pueda ser identificado por familiares o mediante los procedimientos periciales correspondientes.

La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen, establecer la identidad de la víctima y dar con los responsables de este homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre posibles móviles ni reportan personas detenidas relacionadas con el caso.