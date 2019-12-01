Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- El nombramiento de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana vuelve a poner en los reflectores a la ciudad de Zamora, lugar que lo vio nacer y que hoy invita a turistas y visitantes a descubrir una combinación única de historia, arquitectura, naturaleza y gastronomía.

Ubicada en el occidente del estado, se trata de uno de los principales productores de berries del país. Entre sus principales atractivos destaca el Santuario Guadalupano, una de las obras neogóticas más impresionantes de México y cuyas torres son las más altas del país. El recorrido continúa por el Centro Histórico, donde plazas, jardines, edificios emblemáticos y el Museo de la Ciudad permiten conocer el legado cultural e histórico de este destino.

La experiencia no estaría completa sin probar su gastronomía, como los tradicionales chongos zamoranos o los platillos típicos michoacanos como corundas, uchepos, carnitas y atoles, que deleitan a quienes visitan la ciudad, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Además, a unos minutos del corazón de Zamora se localiza el Parque Nacional Lago de Camécuaro, uno de los paisajes naturales más representativos de Michoacán. Sus aguas cristalinas, rodeadas por enormes ahuehuetes centenarios, ofrecen un escenario ideal para disfrutar de la tranquilidad, caminar en familia y admirar la belleza natural que caracteriza a esta región.

En este destino turístico nació el exfutbolista que conquistó la UEFA Champions League, disputó cinco Copas del Mundo y hoy inicia una nueva etapa al frente de la Selección Mexicana, llevando nuevamente el nombre de su ciudad natal a nivel nacional e internacional.

La Sectur Michoacán recordó que el deportista visitó la capital del estado en enero de 2026, para disputar en el Estadio Morelos el Juego de Leyendas que reunió a figuras emblemáticas. En esa ocasión Rafa Márquez llegó portando la camiseta del Barça Legends, para enfrentarse a los ex jugadores del Monarcas como Raúl Ruidíaz.

De igual forma, la dependencia recordó que Zamora es un destino donde cada recorrido permite descubrir el orgullo de una tierra cuna de grandes talentos deportivos. Además de su patrimonio, naturaleza y una gastronomía que conquista todos los sentidos, invita a descubrir más planeando el viaje en el sitio web https://visitmichoacan.com.mx/.