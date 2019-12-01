Balacera en mercado de Zamora, Michoacán, deja un muerto y una herida 

Balacera en mercado de Zamora, Michoacán, deja un muerto y una herida 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 14:40:33
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Zamora, Michoacán, a 9 de julio 2026.- Un saldo de un muerto y una herida fue el que dejó un ataque a balazos, registrado en el mercado Hidalgo, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido, tianguis, se había registrado un ataque a balazos.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba herida, además de confirmar la muerte de una hombre.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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