Despliegan operativo de seguridad en la Tierra Caliente de Guerrero, tras reportes de ataques con drones

Despliegan operativo de seguridad en la Tierra Caliente de Guerrero, tras reportes de ataques con drones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 14:00:30
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Coyuca de Catalán, Guerrero, a 9 de julio 2026.- Personal de seguridad estatal y federal se desplegó en la zona de la Tierra Caliente de Guerrero, tras múltiples reportes ciudadanos sobre ataques con drones en el ejido de Guajes de Ayala, perteneciente a Coyuca de Catalán.

De acuerdo con un comunicado de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Guerrero, en el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina-Armada de México, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado (FGE).

Además, en el boletín de prensa se indicó de manera preliminar, que no  se registran personas lesionadas ni fallecidas en la región.

En la previa, habitantes de El Pescado y Guajes de Ayala, Guerrero se dijeron víctimas de  ataques armados y drones cargados de explosivos por parte de de La Familia Michoacana y “El Fresa”.

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