Dronazos, quemas y enfrentamientos dejan un muerto y un herido en Zinapécuaro, Michoacán

Zinapécuaro, Mich., a 9 de julio de 2026.— La ola de violencia registrada entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en el oriente de Michoacán dejó un saldo preliminar de un hombre asesinado, un automovilista herido de bala, vehículos incendiados y dañados por explosivos, bloqueos carreteros y el presunto uso de drones para lanzar artefactos explosivos, en una serie de hechos atribuidos a un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado.

De acuerdo con los reportes recabados por las autoridades, las hostilidades comenzaron poco antes de la medianoche y se extendieron durante varias horas. Habitantes de Zinapécuaro denunciaron intensas ráfagas de armas de grueso calibre y explosiones en distintos puntos del municipio, principalmente en la comunidad de San Miguel Taimeo y en la cabecera municipal, donde la población permaneció resguardada ante el temor generado por los enfrentamientos.

Como parte de los actos violentos, una camioneta fue incendiada sobre la carretera Morelia-Zinapécuaro, a la altura de la comunidad de Tzintzimeo, en el municipio de Álvaro Obregón, presuntamente para bloquear la circulación y retrasar la llegada de las corporaciones de seguridad.

La jornada también cobró la vida de Daniel Ch., de 52 años, quien fue atacado a balazos dentro de un domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, en Tzintzimeo. Peritos de la Fiscalía localizaron en el lugar más de 40 casquillos percutidos de fusil AR-15 y calibre 9 milímetros. Además, un vehículo con placas del estado de Baja California Sur, presuntamente rentado por la víctima, presentaba numerosos impactos de proyectil.

En otro de los hechos, un operador de un vehículo particular resultó lesionado cuando sujetos armados intentaron obligarlo a detenerse para despojarlo de su unidad e incendiarla sobre la carretera Queréndaro-Indaparapeo, a la altura del restaurante Titanic. El conductor decidió acelerar para escapar, pero fue alcanzado por varios disparos. Aun herido, logró recorrer varios kilómetros hasta encontrarse con elementos policiales, quienes le brindaron atención de emergencia y coordinaron su traslado a un hospital.

Durante los recorridos implementados por fuerzas estatales y federales también fue localizado un tráiler atravesado sobre la carretera Ciudad Hidalgo-Queréndaro, utilizado como bloqueo para impedir el avance de las autoridades hacia la zona del conflicto.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de las corporaciones ocurrió sobre la carretera Ciudad Hidalgo-Maravatío, en la desviación hacia San Miguel Taimeo, donde fue encontrada una camioneta pickup con daños provocados por un artefacto explosivo improvisado. En el sitio fueron asegurados restos del explosivo, el cual, de acuerdo con las primeras investigaciones, habría sido lanzado mediante un dron durante los enfrentamientos. No se reportaron víctimas en ese punto.

A pesar del amplio despliegue de elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Guardia Civil y policías municipales, los responsables lograron escapar antes del arribo de las fuerzas de seguridad, por lo que hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Las autoridades mantienen un operativo permanente en la región para reforzar la seguridad, localizar a los responsables de los ataques y evitar nuevos hechos de violencia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la secuencia de los acontecimientos que mantuvieron bajo tensión a los habitantes de Zinapécuaro y municipios vecinos durante varias horas.