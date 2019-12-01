Abandonan a abuelito enfermo de cáncer en Palmira, Colombia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 09:01:02

Palmira, Colombia, a 9 de julio 2026.- Un hombre de la tercera edad con diagnóstico de cáncer fue abandonado dentro de un parque público en el barrio de Santa Isabel, en Palmira, Colombia.

De acuerdo con medios locales, vecinos de la zona localizaron al anciano en estado de abandono, visiblemente debilitado y sin posibilidad de movilizarse.

Según testimonios de los habitantes, el hombre confirmó que fue abandonado por su familia, que lo llevó al parque desde la ciudad de Cali, debido a sus problemas de salud.

Momentos después arribó al sitio el Cuerpo de Bomberos de Palmira que auxilió al abuelito y lo llevó a un centro asistencial, en donde recibe cuidado médico y acompañamiento psicológico.

Por su parte, las autoridades de Palmira informaron que ya investigan la situación y buscan a la familia del anciano para deslindar responsabilidades.

Cabe mencionar que un informe de la Universidad Javeriana advierte que cada año cerca de 400 adultos mayores son abandonados en Colombia.

Igualmente, dio a conocer que el 24 por ciento de ese sector poblacional vive en pobreza monetaria y el 45% se considera pobre.