Identifican a taxista ultimado a tiros en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 12:25:11

Uruapan, Michoacán, a 9 de julio 2026.- Como José Luis R., fue identificado el taxista que fue ultimado a balazos la noche del miércoles en la colonia Los Viñedos, de esta ciudad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche del miércoles fue asesinado a balazos un taxista en el referido lugar.

Fue al continuar con las indagatorias que el ahora occiso fue identificado como José Luis R.

Hechos que siguen siendo investigados siendo identificados para determinar el causal del crimen, y dar con la identidad y paradero del o los responsables.