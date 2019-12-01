Gabinete de Seguridad niega versiones sobre traslado y protección militar a Rubén Rocha Moya

Gabinete de Seguridad niega versiones sobre traslado y protección militar a Rubén Rocha Moya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 12:47:44
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Ciudad de México, a 9 de julio 2026.- El Gabinete de Seguridad federal negó las versiones periodísticas publicadas en columnas de El Universal y El Financiero, en las que se afirmó que las Fuerzas Armadas cambiaron de ubicación y ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Asimismo, calificaron como “absolutamente falsas” las versiones de que el mandatario estatal con licencia está resguardado en instalaciones militares

“Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito. Asimismo, es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país.”, manifestó el organismo interinstitucional en una carta aclaratoria.

Igualmente, en el comunicado se aseguró que no existen acciones del Gobierno federal para proteger a ninguna persona que sea investigada.

“En el Gobierno de México no se protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, y sus resultados son públicos y verificables.”, se agregó en la publicación.

En ese sentido, el Gabinete de Seguridad destacó que en la presente Administración se ha logrado la detención de más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, entre ellas líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones, grupos y facciones criminales.

Además, recalcó que entre esas detenciones se encuentran las de servidores públicos vinculados con actividades delictivas.

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