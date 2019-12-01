Balaceras y bloqueos se apoderan de Zinapécuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 09:35:25

Zinapécuaro, Mich., a 9 de julio de 2026.— Una jornada de violencia se registró durante las primeras horas de este jueves en el municipio de Zinapécuaro, donde se reportaron enfrentamientos armados y la quema de al menos un vehículo sobre la carretera que comunica con el municipio de Álvaro Obregón, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

Los primeros reportes ciudadanos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en distintos puntos del municipio, situación que generó temor entre los habitantes, quienes a través de redes sociales solicitaron evitar transitar por la zona mientras se desarrollaban los hechos.

Minutos después comenzaron a difundirse reportes sobre vehículos incendiados en la carretera Zinapécuaro- Álvaro Obregón, presuntamente utilizados para bloquear la circulación y dificultar el desplazamiento de las autoridades. Las llamas consumieron al menos una unidad, aunque versiones preliminares indican que podrían haber sido varios automóviles los afectados.

Tras las alertas, elementos de corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo en la región para ubicar a los responsables, restablecer el tránsito y garantizar la seguridad de la población. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas, lesionadas o fallecidas como consecuencia de estos hechos.

Las autoridades tampoco han precisado las causas que originaron los enfrentamientos, aunque la zona forma parte de una región donde en los últimos años se han registrado disputas entre grupos del crimen organizado.

Mientras continúan las labores de vigilancia, se recomendó a la población mantenerse atenta a la información oficial y extremar precauciones al circular por la carretera Zinapécuaro-Álvaro Obregón, donde aún permanecen las labores de inspección y retiro de las unidades siniestradas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe con mayores detalles sobre lo ocurrido durante esta nueva jornada de violencia en el oriente de Michoacán.