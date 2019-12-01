Hombre localizado sin vida en cauce de un río en Landa de Matamoros, Querétaro

Hombre localizado sin vida en cauce de un río en Landa de Matamoros, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 14:04:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Landa de Matamoros, Querétaro, a 9 de julio 2026.- Este jueves, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron al cauce del río de la localidad de El Lobo, en Landa de Matamoros, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona.

Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien se localizó en el cauce de Río, ubicado a un costado de la carretera estatal 191, en el tramo El Lobo- Agua Zarca.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de la demarcación, quienes acudieron a tomar conocimiento, esperaron el arribo de los servicios periciales.

Una vez en el lugar, se procesó la zona del hallazgo y posteriormente, se efectuó el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue, en donde determinarán las causas de la muerte.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera en mercado de Zamora, Michoacán, deja un muerto y una herida 
Hombre localizado sin vida en cauce de un río en Landa de Matamoros, Querétaro
Despliegan operativo de seguridad en la Tierra Caliente de Guerrero, tras reportes de ataques con drones
Identifican a taxista ultimado a tiros en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Gabinete de Seguridad niega versiones sobre traslado y protección militar a Rubén Rocha Moya
Dronazos, quemas y enfrentamientos dejan un muerto y un herido en Zinapécuaro, Michoacán
Balaceras y bloqueos se apoderan de Zinapécuaro, Michoacán
Abandonan a abuelito enfermo de cáncer en Palmira, Colombia
Comentarios