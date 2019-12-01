Zamora, 452 años de historia y riquezas gastronómicas y naturales: Sectur

Zamora, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- Zamora celebra este día 452 años de historia, gastronomía, cultura e identidad que son parte de las riquezas que han convertido a Michoacán en “el alma de México”, sin olvidar la calidez y el trato de las y los zamoranos, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur).

Para este aniversario se preparó un amplio programa cultural, deportivo, musical y gastronómico que comenzó el pasado 16 del mes en curso y concluye hoy 18 de enero con pirotecnia en la plaza principal a las 19:30 horas, todo encabezado por el presidente municipal Carlos Soto, para el disfrute familiar.

La Sectur Michoacán recordó que la esencia de Zamora se puede vivir todo el año a través de sus lugares icónicos. Destaca el majestuoso Santuario Guadalupano, una joya de la arquitectura neogótica que posee las torres más altas de México. Este imponente edificio no solo cautiva al visitante por su estructura, sino también por la atmósfera de devoción que se respira en su interior.

También se encuentra el Centro de la ciudad, un espacio lleno de historia y cultura. Ahí el turista y visitante puede aprovechar para disfrutar de una degustación de los famosos chongos zamoranos, un postre tradicional que ofrece una dulce experiencia del sabor local.

El recorrido puede concluir en el mágico lago de Camécuaro, un parque nacional que sorprenderá con sus aguas cristalinas rodeadas de árboles centenarios. Este hermoso lugar ofrece un escenario perfecto para relajarse y conectar con la naturaleza. Esta ruta combina historia, gastronomía y paisajes naturales que los hará enamorarse de este municipio. Para mayores atractivos se puede consultar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/