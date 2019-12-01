Vuelca tráiler en la carretera La Piedad-Yurécuaro; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 18:05:31

Yurécuaro, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- Daños materiales dejó como saldo la volcadura de un tráiler, hechos registrados en la carretera La Piedad-Yurécuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vialidad se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron volcado un tráiler, el chofer estaba ileso.

Hechos de los que tomó conocimiento personal del área de Peritos de Tránsito, quienes se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.