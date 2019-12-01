Quitan la vida a un hombre en la comunidad de Temazcales de Contepec, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 17:54:32

Contepec, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado, se localizó en un predio de la comunidad de Temazcales en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de un cuerpo de un hombre, el cual presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.