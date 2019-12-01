Así fue el doble feminicidio en Cuautitlán; hombre usó martillo para ultimar a su exesposa y exsuegra para raptar a su hija

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 12:58:56

Cuautitlán, Estado de México, 18 de enero del 2026.- Un doble feminicidio cometido con un martillo estremeció al municipio de Cuautitlán, Estado de México, donde Erick Antonio “N”, de 35 años, habría asesinado a su ex pareja y a su ex suegra dentro de un departamento.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue directo y violento, y ocurrió en el mismo inmueble donde previamente la víctima había buscado refugio tras sufrir presuntos episodios de maltrato.

Tras el crimen, el presunto responsable sustrajo a su hija de tres años, a quien la mañana siguiente inscribió y dejó en un jardín de niños de Tultepec.

Al no ser recogida por ningún familiar, la menor fue entregada a la policía, lo que permitió reforzar la búsqueda del agresor.

Autoridades federales y estatales lograron ubicar y detener a Erick Antonio “N” en el estado de Guerrero, junto con su presunto cómplice Alejandro “N”, mediante un operativo coordinado en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía de Guerrero.

Las investigaciones señalan que Alejandro “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, por hechos ocurridos en 2022 en Cuautitlán, el mismo municipio donde se registró el doble feminicidio.

Ambos detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento total del caso y el deslinde de responsabilidades.