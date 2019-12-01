Partido Verde tensa bloque oficialista por Reforma Electoral; piden ser tratados como pares a Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 11:49:10

Ciudad de México, 18 de enero del 2026.- La unidad del bloque oficialista enfrenta una nueva grieta. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que desconoce al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, como interlocutor válido para negociar la próxima reforma electoral, al acusar un trato de subordinación que no está dispuesto a aceptar.

Aunque el Verde ratificó su alianza con la presidenta Claudia Sheinbaum, el senador Luis Armando Melgar afirmó que su partido ha sido excluido de las mesas de trabajo, donde Morena y el PT ya avanzan en el diseño del proyecto.

“Nosotros estamos solidarios en una alianza con la presidenta y esa la mantenemos. Pero por lo que toca a la reforma electoral, no nos han convocado en lo absoluto a sentarnos”, declaró en entrevista con Reforma.

La tensión aumentó tras el anuncio del PT sobre un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para construir la iniciativa. En contraste, el PVEM asegura no haber recibido ninguna invitación.

Melgar fue enfático al rechazar que Adán Augusto negocie a nombre del Verde:

“Nos pone en una posición menor, como si no fuéramos pares. ¿Cómo somos aliados? ¿Ellos nos representan?”.

El PVEM exige una interlocución directa con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, o con la propia presidenta, antes de que la iniciativa sea enviada al Congreso.

“Lo contundente es que no aceptamos a Adán... La interlocución tiene que ser directa, si no, no tiene sentido”, sentenció.

Con esta postura, el Verde advierte que su respaldo legislativo no debe darse por sentado y reclama igualdad política en el diseño de la reforma:

“No podemos aceptar a Adán Augusto como interlocutor cuando somos pares. Ese es el punto… necesitamos que el Ejecutivo nos convoque antes de que mande la iniciativa”.