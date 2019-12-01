Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una persona en el fraccionamiento Villas del Pedregal

Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una persona en el fraccionamiento Villas del Pedregal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 19:07:14
Morelia, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo guardada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, aseguraron diversas dosis de narcóticos y se realizó la detención de una persona.

Sobre el participar se informó que dicha acción fue resultado de labores de investigación desarrolladas por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que permitieron al Ministerio Público solicitar y obtener de la autoridad judicial la correspondiente orden de cateo.

Al sitio acudió personal de la Policía de Investigación adscrito al área de Alto Impacto, con apoyo de binomios del K9, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Policía de Morelia brindaron seguridad perimetral durante la diligencia.

Durante el cateo practicado en un inmueble ubicado en la calle Circuito del Roble del fraccionamiento Villas del Pedregal, se aseguraron 562.5 dosis de metanfetamina y 158 dosis de marihuana, así como diversos indicios relacionados con actividades de narcomenudeo, entre ellos bolsas tipo ziploc con vegetal verde seco y sustancia granulosa cristalina.

En el lugar fue detenida una persona identificada como Óscar Jhovany “N” de 33 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio y/o suministro.

La droga asegurada y los indicios localizados quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones correspondientes.

