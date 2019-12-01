Ultiman a tiros a un hombre en la colonia Lomas de San Pablo en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 17:44:31

Jacona, Michoacán, a 18 de enero de 2026.- La mañana de este domingo un hombre fue asesinado a balazos cerca del Templo de Cristo Rey, al momento se ignora el móvil del crimen y la identidad de los presuntos homicidas informaron fuentes policiales.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 06:30 horas en el 911 reportaron una persona atacada a balazos en la Avenida Madero a la altura de la colonia Lomas de San Pablo.

Policías Municipales y Guardias Civiles llegaron al lugar confirmando el reporte, por lo que solicitaron una ambulancia, enseguida llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes confirmaron el fallecimiento del masculino.

Al momento el occiso esta en calidad de desconocido, solo se indicó que vestía pantalón, gorra y tenis negros, así como una sudadera a cuadros negros con blanco.

La zona fue delimitada mientras el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales procesaban la escena del crimen donde recolectaron al menos 10 casquillos percutidos calibre 9mm.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Zamora para los estudios correspondientes, esperando sea identificado en las próximas horas.