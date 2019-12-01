Federación y estado revientan estructura criminal en Huetamo, Michoacán: aseguran armamento, aves exóticas y una tonelada y media de estupefaciente; hay 8 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 13:44:57

Huetamo, Mich., a 18 de enero de 2026.– Un megaoperativo de fuerzas federales y estatales reventó una estructura criminal en el municipio de Huetamo, donde fueron desmantelados narcoalmacenes, asegurado armamento, más de una tonelada y media de droga y aves exóticas en peligro de extinción, además de la detención de ocho presuntos integrantes del grupo delictivo.

De acuerdo con información oficial, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Marina y corporaciones estatales, ejecutó nueve cateos simultáneos tras ubicar inmuebles utilizados para acopio de droga, armas y logística criminal en la región de Tierra Caliente.

Durante las acciones fue detenido Inocencio “N”, a quien se le aseguraron alrededor de 200 kilogramos de marihuana, así como fusiles de asalto calibres .223, .22 y 7.62x39, radios de comunicación, teléfonos celulares y camionetas utilizadas para las operaciones del grupo.

En otros inmuebles fueron capturados Yabaldi “N” y Odalis “N”, en posesión de metanfetamina, teléfonos celulares y municiones de alto poder.

Asimismo, las fuerzas de seguridad detuvieron a Crispín “N”, Josafat “N” y José “N”, quienes además de droga sintética resguardaban aves exóticas en peligro de extinción y piezas arqueológicas, evidenciando el saqueo ambiental y cultural vinculado a las actividades delictivas.

En una acción distinta, Enrique “N” y Marisol “N” fueron detenidos con metanfetamina y equipos de comunicación.

El golpe principal se dio en un inmueble utilizado como centro de acopio, donde fueron localizadas 84 cajas, 15 bolsas industriales y cinco costales con marihuana, con un peso aproximado de una tonelada y 400 kilogramos, además de una camioneta Audi cargada con droga.

En ese punto se aseguró un arsenal de guerra, integrado por ocho fusiles, un arma corta, 28 cargadores metálicos, cientos de cartuchos útiles, así como chalecos tácticos y fornituras con siglas de un grupo criminal, confirmando el nivel de organización de la célula desmantelada.

Los ocho detenidos, junto con la droga, las armas, los vehículos y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones.

Autoridades señalaron que este operativo representa un golpe frontal a las operaciones criminales en Huetamo y la región de Tierra Caliente, y advirtieron que los cateos y acciones contra estas estructuras continuarán.