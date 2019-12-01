Ya comenzó la 27 Feria de la Esfera en Tlalpujahua

Ya comenzó la 27 Feria de la Esfera en Tlalpujahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 14:58:20
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Tlalpujahua, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- La edición 27 de la Feria de la Esfera marcó el inicio de una de las temporadas turísticas más importantes para Tlalpujahua. Durante este evento, que durará hasta el 18 de diciembre, el Pueblo Mágico muestra la tradición, creatividad e identidad de las artesanas y los artesanos esfereros. De acuerdo con el comportamiento registrado en años anteriores, se espera la llegada de más de 600 mil visitantes.

En representación del titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, el director de Obras y Proyectos, Omar Gutiérrez García, acompañó a las personas artesanas, al presidente municipal de Tlalpujahua, Jorge Medina Montoya, y a autoridades municipales y estatales en el acto inaugural de esta celebración que forma parte de las experiencias más significativas de la temporada navideña en Michoacán.

La feria reúne a más de 650 talleres artesanales, donde las y los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de esferas elaboradas de manera tradicional y conocer el proceso que da vida a cada pieza, desde el soplado y plateado del vidrio hasta su pintado y decoración. También podrán recorrer los talleres, adquirir directamente las creaciones de las familias artesanas y descubrir los saberes que se transmiten de generación en generación.

Asimismo, la Feria de la Esfera es un importante impulso para la actividad turística y económica de Tlalpujahua, al generar ingresos para hoteles, restaurantes, comercios, transportistas, guías de turistas y demás prestadores de servicios, así como para las familias dedicadas a la elaboración y comercialización de esta artesanía.

La Sectur invita a vivir esta temporada en Tlalpujahua y a disfrutar, además de su artesanía, de sus paisajes, gastronomía, talleres artesanales y riqueza cultural.

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