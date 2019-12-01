Servicio social: Solicitan localizar a familiares o amigos de Héctor Corona Sánchez, encontrado sin vida en Tarímbaro

Servicio social: Solicitan localizar a familiares o amigos de Héctor Corona Sánchez, encontrado sin vida en Tarímbaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 16:00:53
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Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- Autotidades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan la colaboración de la sociedad en general para localizar a familiares o amigos de un hombre encontrado sin vida el pasado 12 de enero del 2022 en Tarímbaro.

 Se trata de Héctor Corona Sánchez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en calle Sin Nombre, entre el estacionamiento de una plaza comercial y la carretera Federal Morelia – Zinapécuaro, en el citado municipio.

La víctima es de tez morena clara, cabello mediano color castaño oscuro, frente mediana, cejas semipobladas, arqueadas y separadas. Nariz ancha, barba y bigote en crecimiento, ojos, boca y labios medianos, dentadura incompleta, cara y mentón ovalados.

Como señas particulares, presenta tres tatuajes en tinta negra. El primero con la figura de una rosa en el brazo derecho; el segundo la palabra “Fabiola” y la figura de una corona en el brazo derecho; el tercero, las letras “HGS” en el pectoral derecho e izquierdo y esternón.

Al momento de su localización vestía una chamarra color azul, una playera blanca, un pantalón de mezclilla, cinturón y tenis color negro.

Cualquier información relacionada con su posible identidad, favor de comunicarse al teléfono 443 299 6701 de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.

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