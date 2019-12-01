De Michoacán a Edomex entre mansiones, lujo y extorsión; Caen exfuncionario de Fausto Vallejo y toda su familia por red que suplantaba a Gobernadores, Ministros y hasta funcionarios de Presidencia con IA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 09:44:22

* Una residencia en un exclusivo fraccionamiento, vehículos de alta gama, teléfonos utilizados para suplantar identidades y una presunta fortuna obtenida mediante engaños forman parte de la investigación contra un exsecretario de Finanzas de Michoacán. El antiguo integrante del gabinete de Fausto Vallejo fue detenido junto con su esposa, sus dos hijos y un escolta, acusados de participar en una sofisticada red de extorsión que habría operado desde 2021.

Metepec, Mex., a 8 de octubre de 2026.- De las altas esferas del poder político en Michoacán a una celda en el Estado de México. Un exsecretario de Finanzas de la administración de Fausto Vallejo Figueroa terminó detenido junto con integrantes de su familia, señalado por las autoridades como presunto responsable de encabezar una red de extorsión que utilizaba nombres de gobernadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y funcionarios de la Presidencia de la República para obtener dinero, contratos y favores.

El principal investigado fue identificado oficialmente como Luis “N”, quien ocupó cargos de alto nivel en el gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, durante la administración de Fausto Vallejo.

Los antecedentes profesionales y judiciales descritos por las autoridades coinciden con los de Luis Miranda Contreras, exsecretario de Finanzas y Administración de Michoacán, aunque su identidad completa dentro de este nuevo expediente requiere confirmación oficial.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), permitió identificar una presunta estructura criminal que habría convertido los contactos políticos, las relaciones institucionales y el conocimiento de las estructuras gubernamentales en herramientas para engañar y extorsionar.

Una residencia de lujo en Metepec, el presunto centro de operaciones

La organización habría establecido su centro de operaciones en una residencia ubicada dentro del exclusivo fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México, una zona residencial de alta plusvalía.

Desde ese inmueble, según las investigaciones, los implicados presuntamente coordinaban llamadas, mensajes y contactos dirigidos a empresarios, funcionarios públicos y personajes relacionados con las esferas políticas y económicas del país.

Durante un cateo, agentes ministeriales localizaron diversos equipos telefónicos que los investigados habrían intentado ocultar, múltiples tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama.

Las autoridades también identificaron al menos 19 dispositivos móviles, entre teléfonos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, presuntamente relacionados con números utilizados para contactar a algunas víctimas.

La Fiscalía sostiene que parte de los recursos obtenidos mediante las presuntas actividades ilícitas habría sido destinada a la adquisición de propiedades en zonas de alta plusvalía y automóviles de lujo.

Se hacían pasar por gobernadores, ministros y funcionarios de Presidencia

El supuesto mecanismo de extorsión no consistía en llamadas improvisadas.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían aprovechado información privilegiada sobre estructuras políticas, agendas, relaciones personales y contactos de funcionarios para construir engaños cuidadosamente preparados.

El primer acercamiento generalmente se realizaba mediante un supuesto secretario particular de algún funcionario de alto nivel.

Con mensajes aparentemente institucionales, solicitaban números personales, confirmaban datos y anunciaban que un gobernador, ministro o funcionario federal se comunicaría directamente con la víctima.

Minutos después aparecía el supuesto personaje de alto nivel, quien afirmaba tener instrucciones superiores para solicitar apoyos económicos, agilizar pagos, recomendar empresas para contratos o conseguir espacios laborales dentro de dependencias públicas.

Para reforzar el engaño, utilizaban nombres oficiales, fotografías de perfil, logotipos gubernamentales y referencias políticas que hacían parecer auténticas las comunicaciones.

Inteligencia artificial para imitar voces de políticos

Uno de los aspectos más inquietantes de la investigación es el presunto uso de inteligencia artificial para reproducir o imitar las voces de funcionarios y actores políticos.

Según la Fiscalía mexiquense, los investigados habrían utilizado esta tecnología para aumentar la credibilidad de las llamadas y hacer creer a sus víctimas que realmente estaban hablando con personajes de alto nivel.

También habrían fabricado conversaciones entre supuestos funcionarios mediante mensajes de texto y audios que posteriormente compartían con sus objetivos.

De esta manera, una llamada aparentemente proveniente de un gobernador, un ministro o una oficina de Presidencia podía convertirse en el instrumento para exigir dinero o solicitar favores.

Esposa, hijos y escolta: La presunta red familiar

El operativo terminó con la detención de cinco personas, entre ellas el exfuncionario michoacano y tres integrantes de su familia.

Los detenidos fueron identificados como Luis “N”, señalado como principal investigado; Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aimee de Guadalupe “N”, su hija; y Agustín Arturo “N”, quien se desempeñaba como escolta.

De acuerdo con las autoridades, todos están relacionados con las investigaciones por presunta extorsión mediante suplantación de identidad.

La Fiscalía considera que existían elementos suficientes para investigar su probable participación en las operaciones denunciadas, aunque las responsabilidades individuales deberán determinarse durante el proceso judicial.

Empresa constructora, efectivo y propiedades de alta plusvalía

Las indagatorias también apuntan a un presunto esquema para manejar el dinero obtenido de las víctimas.

Según la Fiscalía, el principal investigado se encontraba sujeto a restricciones dentro del sistema bancario mexicano derivadas de antecedentes previos, circunstancia por la cual presuntamente exigía que las cantidades solicitadas fueran entregadas en efectivo.

Cuando necesitaba ingresar recursos al sistema financiero, habría recurrido a una empresa dedicada a la arquitectura y construcción, atribuida a su hija Aimee.

Las autoridades investigan si parte de esos recursos terminó en la compra de inmuebles y vehículos de lujo.

Hasta el momento, no se ha precisado públicamente el monto total del dinero presuntamente obtenido ni el valor de las propiedades y automóviles relacionados con la investigación.

El pasado del exsecretario de Finanzas de Fausto Vallejo

El perfil del principal detenido coincide con el de Luis Miranda Contreras, quien ocupó la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán durante la gestión del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Miranda Contreras ya había enfrentado un procedimiento judicial en octubre de 2017, cuando fue detenido por una acusación de peculado relacionada con aproximadamente 26 millones 680 mil pesos, derivada de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Sin embargo, en marzo de 2018 obtuvo una resolución judicial favorable que revocó el auto de formal prisión por insuficiencia de elementos para procesarlo.

Este antecedente coincide con parte de la información divulgada sobre Luis “N”, pero no equivale a una confirmación documental definitiva de que se trata de la misma persona en el expediente actual.

Del poder político a prisión: Cinco vinculados a proceso

El pasado 6 de octubre de 2026, una autoridad judicial del Estado de México determinó vincular a proceso a los cinco detenidos por el delito de extorsión, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los investigados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

La investigación ha puesto al descubierto un presunto esquema de extorsión que habría aprovechado relaciones políticas, tecnología de inteligencia artificial, identidades falsas y una estructura familiar para obtener beneficios económicos.

El caso deja abiertas preguntas sobre el número de víctimas, los recursos involucrados, las propiedades adquiridas y el alcance de una presunta red que habría utilizado los nombres de algunas de las más altas autoridades del país para engañar a empresarios y funcionarios.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el alcance de las operaciones y determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados.