Gobierno investiga presunta participación de grupos delincuenciales mexicanos en conflicto Ucrania-Rusia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 14:49:33

Ciudad de México, a 8 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su Administración investiga la posible participación de miembros de grupos criminales mexicanos en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Lo anterior, luego de que en redes sociales comenzaron a circular videos en el frente de batalla, en los que se menciona al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a la “Chapiza” una facción del Cártel de Sinaloa.

En la grabación combatientes ucranianos hacen referencias a las organizaciones criminales.

Por lo anterior, la mandataria mexicana admitió que el gobierno quiere descubrir la manera en la que presuntos miembros de organizaciones criminales mexicanas podrían haberse incorporado al conflicto bélico.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo federal dijo que aún no se ha comprobado la autenticidad de los videos, pero consideró que, en caso de ser cierto, probablemente los sicarios fueron reclutados por alguna empresa privada con participación en la guerra.

Por último, la presidenta Sheinbaum comentó que de momento no se ha puesto en contacto con las autoridades ucranianas.

“No, por el momento no, pero si es necesario la Secretaría de Relaciones Exteriores lo haría”, aseguró.