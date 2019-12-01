Asaltan a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; le quitan 93 mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 14:04:28

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre 2026.- A punta de pistola, un par de delincuentes despojaron a un cuentahabiente de 93 mil pesos, hechos registrados en las inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre el asalto a una persona en la referida avenida.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia quienes se entrevistaron con la víctima quien informó que dos sujetos lo amenazaron con pistolas y le quitaron el dinero para después huir en una moto.

Es de mencionar que pese a que se implementó un operativo de búsqueda no se dio con el paradero de los facinerosos.