La GC frustra 4 secuestros virtuales; ponen a salvo a cinco personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 12:15:11

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Guardia Civil se frustraron 4 secuestros virtuales y se puso a salvo a 5 víctimas, entre ellas 3 menores de edad, en Morelia, Zitácuaro y Apatzingán. Los delincuentes exigían más de un millón de pesos mediante amenazas y engaños, haciendo creer a sus familiares que estaban privadas de la libertad.

Sobre el particular se informó que gracias a la rápida intervención de la Unidad Antiextorsión, labores de inteligencia, videovigilancia y despliegues operativos, los agentes de la ley lograron frustrar 4 secuestros virtuales.

Como resultado de

Lo anterior 5 personas fueron localizadas en buen estado de salud y se brindó el apoyo necesario para llevara acabo las acciones legales.

Es de mencionar que dichas acciones fueron implementadas en tres municipios.