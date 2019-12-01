Por allanar vivienda en Morelia, Michoacán, detienen a tres personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 12:10:03

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a tres personas las cuales, presuntamente, habían invadido una vivienda en el fraccionamiento Misión del Valle de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que varias personas habían invadido una vivienda en la calle Convento de Eucareo, del referido asentamiento.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes se entrevistaron con la propietaria de la vivienda quien les informó de lo sucedido.

Con base en lo anterior, los agentes de la ley detuvieron a las tres personas mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.