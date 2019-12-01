Detención de ex secretario de Finanzas no mancha administración pública de Michoacán, afirma gobernador

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 12:19:29

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre del 2026.- Tras el anuncio de la detención de Luis N., quien fuera secretario de Finanzas durante la administración estatal de Fausto Vallejo Figueroa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla consideró que ello no mancha la administración pública de Michoacán, pues se trata de un ex funcionario que estuvo en funciones hace más de 10 años.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal comentó que los indicios señalan que los presuntos ilícitos fueron cometidos en el Estado de México, pues fue detenido en la localidad de Metepec, por el delito de suplantación de identidad.

“Fue un secretario de finanzas de un periodo muy anterior al mío, ya hace mucho de eso, por allá del 2011 o 12”.

Enfatizó, el ahora detenido debe responder por cuestiones personales propias, y dejó entrever que en Michoacán pudo engañar también al hacerse pasar por Luis Miranda Nava, quien, dijo, fue secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto.

Ramírez Bedolla reiteró que no se trata de un tema local de Michoacán, sino del Estado de México, de manera que son las autoridades de aquel territorio quienes emitan alguna información.