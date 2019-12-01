Barragan quien más conoce Morelia: morelianos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 11:19:07

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2026.- Conocer Morelia va más allá de identificar sus calles y colonias. Para Juan Carlos Barragán, significa recorrerlas, escuchar a sus habitantes y entender de primera mano los problemas que enfrentan las familias en las distintas zonas de la capital michoacana.

Esa ha sido una de las premisas que el diputado de Morena ha colocado al centro de su trabajo político y territorial, con recorridos permanentes por colonias, comunidades y tenencias, además de encuentros directos con ciudadanos.

“Morelia no se conoce desde un escritorio. Se conoce caminándola, escuchando a sus familias y estando presentes cuando necesitan apoyo”, ha señalado Barragán.

Y en territorio, ciudadanos han identificado precisamente esa presencia como una de las cualidades del legislador.

“Aquí todos sabemos quién está y quién no está. Barragán ha caminado nuestras colonias, conoce nuestras necesidades y siempre ha estado cerca de la gente”, expresaron ciudadanos durante recorridos realizados en Morelia.

Para el legislador, recorrer la ciudad también significa convertir las demandas que encuentra en territorio en gestiones, acciones e iniciativas. Esa dinámica ha acompañado su trabajo en el Congreso y su atención desde las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano.