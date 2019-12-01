Vuelve la K’uínchekua con reconocimiento a las Fiestas Patronales de Michoacán

Ciudad de México, a 12 de febrero del 2026.- Con un reconocimiento especial a las Fiestas Patronales, vuelve la K’uínchekua, la fiesta grande de Michoacán que une a las distintas regiones del estado a través de una serie de muestras culturales a cargo de portadores de tradición, la cual se lleva a cabo en las Yácatas de Tzintzuntzan del 13 al 15 de marzo, con una función el día 12 únicamente para las comunidades.

Roberto Monroy García, secretario de Turismo en Michoacán, destacó que este evento busca dignificar la tradición de las comunidades originarias y presentárselas al mundo a través de un escenario de mil 200 metros cuadrados, con más de 300 portadores de tradición en escena. Agregó que se trata de visibilizar todas las expresiones de las siete regiones turísticas de la entidad.

El funcionario estatal destacó en conferencia de prensa desde la Secretaría de Turismo federal, que también habrá participaciones de 15 cocineros y cocineras tradicionales, así como 15 personas artesanas de distintas regiones, desde las 12 del día hasta las 10 de la noche en la calzada que conduce a las Yácatas.

Recalcó que esta edición se prevé una duración de una hora con 40 minutos, con aforo máximo permitido por el INAH de tres mil personas. Los boletos estarán disponibles a partir del 16 de febrero en la página de visitmichoacan.com.

En este sentido, Roberto Monroy dio a conocer que este año mil boletos por función tendrán el costo mil pesos cada uno con el propósito de recaudar aproximadamente tres millones de pesos que serán destinados a diversas necesidades de las comunidades originarias, pero además se espera que esta estrategia permita evitar la reventa de boletos que se ha registrado en otros años.

Asimismo, subrayó que se espera una afluencia turística de 25 mil personas de 12 países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, y 23 estados de México; con una derrama económica de 28 millones de pesos.

Andrés Campos, director artístico de la K’uínchekua, destacó que los pilares de la pirekua, infancias y mujeres emblema, han sido algunos de los temas que se ha usado como línea para el desarrollo de este evento; subrayó que esto no representa que sean fiestas religiosas, sino un sincretismo entre la cosmovisión del mundo antiguo con lo religioso, como la cosecha, los tiempos de secas, el calor, el frío, es decir, elementos que van más allá de lo religioso.