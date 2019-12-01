Marisol Sánchez, fiscal Anticorrupción de Michoacán asume presidencia de la Comisión de Políticas Públicas y Política Criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 12:47:30

Saltillo, Coahuila, a 28 de marzo 2026.- En el marco de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), realizada en Saltillo, Coahuila, la fiscal estatal anticorrupción de Michoacán, Marisol Sánchez Zamudio, asumió la presidencia de la Comisión de Políticas Públicas y Política Criminal.

La toma de protesta fue realizada por el presidente en turno, Marco Antonio Medina Torres, durante el encuentro en el que participaron representantes de fiscalías especializadas en combate a la corrupción de distintas entidades del país.

Cabe señalar que la CONAFA agrupa a fiscalías especializadas y tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación, así como promover programas relacionados con la prevención, investigación y detección de delitos vinculados con corrupción.

Durante el encuentro se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que se intercambiaron experiencias y se abordaron temas relacionados con las funciones de las instituciones encargadas de investigar estos delitos, con el propósito de definir líneas de acción en materia de prevención, investigación y sanción.

La comisión que ahora encabeza Sánchez Zamudio forma parte de la estructura de la CONAFA y tiene entre sus funciones el desarrollo de propuestas en materia de políticas públicas y política criminal.