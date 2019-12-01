Trágico accidente en Zitácuaro, Michoacán deja cinco muertos y seis heridos  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 12:35:46

Zitácuaro, Michoacán, a 28 de marzo 2026.- Un lamentable saldo de cinco personas muertas y seis heridas, fue el que dejó el choque de un camión de carga y un vehículo, hechos registrados en la carretera Zitácuaro-Toluca en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Nacional, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la GN, y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a los lesionados, además de confirmar la muere de cinco personas.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos mismos que fueron enviados al Semefo para los efectos de ley.