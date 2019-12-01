Aficionado pierde la vida tras caída en el Estadio Banorte; SSC investiga el hecho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 18:30:34

Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.- Un aficionado perdió la vida luego de sufrir una caída en la zona de palcos del Estadio Banorte, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel brincando por la parte externa de la estructura, lo que provocó que cayera hasta la planta baja.

Tras el incidente, personal médico del inmueble brindó atención inmediata; sin embargo, la persona falleció a consecuencia de las lesiones.

La SSC indicó que se dio parte a las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias e investigaciones necesarias sobre lo ocurrido.