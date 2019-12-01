Ataque armado en Azcapotzalco deja a dos jóvenes sin vida

Ataque armado en Azcapotzalco deja a dos jóvenes sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 20:38:04
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Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.- Dos jóvenes perdieron la vida tras un ataque a balazos ocurrido en la colonia Providencia, en la alcaldía Azcapotzalco.

Según reportes preliminares, las víctimas circulaban en motocicleta cuando fueron alcanzadas por hombres armados, quienes también se desplazaban en una unidad similar y abrieron fuego en su contra.

Los hechos se registraron sobre la calle Francisco Sarabia, frente al Deportivo Renovación Nacional, donde ambos jóvenes quedaron sin vida en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre los responsables ni sobre las posibles causas del ataque.

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