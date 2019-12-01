Emboscada a policías en la Meseta Purépecha de Michoacan desata megaoperativo: ataque deja un agente herido; activan “Blindaje Zamora”

Carapan, Mich., a 28 de marzo de 2026.– Una agresión armada contra elementos de la Guardia Civil en la carretera Carapan–Chilchota encendió las alarmas de seguridad en la región y detonó un despliegue masivo de fuerzas estatales bajo el esquema del operativo “Blindaje Zamora”, en un intento por contener a los responsables, que lograron escapar sin dejar rastro.

De acuerdo con reportes operativos, los agentes fueron sorprendidos el sábado durante un recorrido de vigilancia por sujetos armados que, a bordo de una camioneta, abrieron fuego de forma directa. El ataque dejó al menos un elemento lesionado y evidenció la capacidad de reacción de los agresores, quienes huyeron aprovechando su movilidad y el conocimiento del terreno.

La respuesta institucional fue inmediata y contundente en apariencia: decenas de elementos, patrullas y coordinación entre comisarías regionales se desplegaron en distintos puntos de la zona occidente del estado. El llamado “Blindaje Zamora”, que ya se encontraba activo antes del ataque, fue reforzado con recorridos de prevención, filtros de inspección y revisiones a personas y vehículos, además de consultas en plataformas del C5 para detectar posibles vínculos con los agresores.

El operativo no se limitó a Carapan. Municipios como Zamora, Jiquilpan, La Piedad, Zacapu, Chilchota y otros puntos estratégicos fueron incorporados al cerco de seguridad, en una acción que busca frenar tanto la circulación de armas como el trasiego de sustancias ilícitas en la región.

Sin embargo, pese al despliegue por tierra —e incluso por aire—, hasta el momento no se reportan personas detenidas, lo que deja al descubierto una constante preocupante: la capacidad de los grupos armados para golpear y desaparecer antes de ser alcanzados por las fuerzas del orden.