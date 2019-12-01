Reúnen esfuerzos por Michoacán: Torres Piña dialoga con liderazgos del PVEM sobre seguridad y agenda legislativa

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2026.– En un momento clave para la vida pública del estado, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo una reunión con el dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, y con el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, encuentro en el que dialogaron sobre los principales retos que enfrenta la entidad, particularmente en materia de seguridad y justicia.

Durante la reunión se intercambiaron puntos de vista sobre diversas iniciativas en materia penal impulsadas en la Cámara de Diputados, entre ellas la propuesta para tipificar el reclutamiento criminal forzado, una problemática que ha cobrado relevancia en distintas regiones del país, así como la iniciativa que plantea que menores de 15 y 16 años que participen en delitos graves puedan ser juzgados como mayores de edad, con el objetivo de inhibir su participación en estructuras criminales.

El encuentro refleja la coordinación entre distintos actores políticos e institucionales interesados en fortalecer las herramientas legales para combatir fenómenos delictivos que afectan a la sociedad michoacana.

En el terreno político, el nombre de Carlos Torres Piña continúa ganando presencia en la conversación pública. De acuerdo con una encuesta reciente de la firma Rubrum, el actual fiscal general aparece en el primer lugar de las preferencias para ser candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, al registrar 27.2 por ciento de las menciones, colocándose por encima de otros perfiles del partido.

El mismo estudio muestra además que Morena mantiene la delantera en intención de voto rumbo a la gubernatura, con 35.2 por ciento de respaldo ciudadano, lo que confirma la fortaleza del movimiento en la entidad.

Analistas consideran que el posicionamiento de Torres Piña responde a su trayectoria política, cercanía con diversos sectores y experiencia en el ámbito de la procuración de justicia, factores que han contribuido a consolidar su presencia en la agenda pública del estado.

En un escenario político que comienza a perfilar a los posibles protagonistas rumbo a la próxima contienda por el gobierno estatal, el nombre de Carlos Torres Piña aparece cada vez con mayor frecuencia entre los perfiles que generan expectativa dentro de Morena.