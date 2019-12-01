Fallece mujer tras ser atropellada en Morelia, Michoacán

Fallece mujer tras ser atropellada en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 21:55:46
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Morelia, Michoacán, 28 de marzo 2026.- Una mujer de 69 años perdió la vida luego de haber sido atropellada en las inmediaciones del mercado Independencia, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con los reportes, la víctima, identificada como Melania V., fue embestida en la vía pública, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a la clínica del IMSS Camelinas, donde falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán tomó conocimiento del caso e inició las diligencias correspondientes.

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