Tlalpujahua, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- Tlalpujahua luce lleno de magia, tradición y color con la 27ª edición de la Feria de la Esfera, un encuentro que ha reunido a cientos de turistas en las calles de este Pueblo Mágico para descubrir una de las expresiones artesanales más representativas de Michoacán.

Las y los visitantes pueden conocer los más de 650 talleres artesanales y el auditorio municipal que abren sus puertas para exhibir una amplia variedad de esferas navideñas elaboradas de manera tradicional. En estos espacios también es posible apreciar el proceso que da vida a cada pieza, desde el soplado y plateado del vidrio hasta su pintado y decoración, así como adquirir directamente las creaciones de las familias artesanas.

Asimismo, este destino invita a disfrutar de su gastronomía local, descubrir otras expresiones artesanales como la cerámica y la cantera, y recorrer sus lugares históricos, entre los que destacan el Santuario de Nuestra Señora del Carmen y el Museo de los Hermanos López Rayón.

De igual forma, quienes visitan el municipio pueden admirar los paisajes naturales que lo rodean y conocer sitios emblemáticos como la Torre del Carmen, el único vestigio que permaneció en pie tras la gran inundación de Las Lamas que destruyó gran parte del pueblo.

La Secretaría de Turismo de Michoacán invita a la población a aprovechar esta temporada para adquirir sus adornos navideños, pasear en familia y contribuir a la economía de las y los artesanos y prestadores de servicios locales. Las y los interesados tienen hasta el 18 de diciembre para asistir.