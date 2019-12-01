Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 11:39:43

Morelia, Michoacán. A 29 de noviembre de 2026.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil en Morelia, luego de ser sorprendidos a bordo de un automóvil con reporte de robo y llevar 10 gramos de metanfetamina, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con la dependencia, el vehículo, un Chevrolet Aveo, fue detectado mediante un sistema de cámaras instalado en las carreteras. Tras identificarlo, los policías lo interceptaron y pidieron a sus ocupantes que se detuvieran.

Durante la revisión, los oficiales encontraron la droga y confirmaron que el automóvil tenía reporte de robo.

Finalmente, los dos hombres, la sustancia y el vehículo fueron entregados a las autoridades correspondientes, que se encargarán de continuar con el proceso legal.