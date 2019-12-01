Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- La Secretaría del Medio Ambiente (Secma) informa que ante las bajas temperaturas registradas recientemente en la entidad, los santuarios de hibernación de la Mariposa Monarca en el oriente del estado reportan una baja mortandad y se encuentran sin afectaciones mayores.

De acuerdo con los reportes de la Dirección de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en los recorridos de monitoreo realizados por los bosques confirman que si bien algunos ejemplares no resistieron el descenso térmico, la gran mayoría de las colonias permanece en óptimas condiciones.

En el caso del santuario de Sierra Chincua se encuentra en muy buen estado y no presenta afectaciones derivadas de la presencia de nieve en las zonas altas.

Por su parte, en el santuario de El Rosario, las brigadas constataron que la mayoría de las colonias también se mantienen estables y en buenas condiciones generales. Solo en la zona de la sierra El Campanario se registró la muerte de algunos ejemplares, lo cual no pone en riesgo la colonia del lepidóptero.

De manera preliminar, las afectaciones en las colonias de la mariposa son menores en comparación con la nevada que se registró en 2016, en el santuario El Rosario, en el que cayeron 35 centímetros de nieve.

La Dirección de la Reserva puntualizó que las mariposas no han terminado la migración, por lo que seguirán llegando después de que concluya el actual frente frío.

La Conanp mantiene una coordinación permanente con los ejidos, comunidades y autoridades locales de la región Monarca para dar seguimiento puntual a las condiciones climáticas y garantizar la conservación del bosque, elemento indispensable para el resguardo térmico de este fenómeno migratorio.