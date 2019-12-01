Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 10:22:34

Puebla, Puebla, a 29 de noviembre de 2026.- Un operativo de seguridad realizado en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, dejó 17 personas detenidas y cinco agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) lesionados, uno de ellos con pronóstico reservado.

El despliegue se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre mediante la ejecución simultánea de ocho órdenes de cateo, con la participación de elementos de la Fiscalía estatal, la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Entre las personas detenidas se encuentra Juan Luis “N”, alias “El Negro”, señalado por las autoridades como objetivo prioritario y presunto líder de la organización delictiva conocida como “Los Negros y Los Sinaloas”, relacionada con la distribución de narcóticos.

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones y diversas denuncias anónimas permitieron ubicar varias propiedades que presuntamente eran utilizadas para la venta de estupefacientes.

Durante las intervenciones, tres agentes investigadores recibieron impactos de bala, mientras que otros dos sufrieron lesiones por esquirlas.

La Fiscalía informó que cuatro de los elementos se encuentran estables, mientras que uno permanece con pronóstico reservado.

Por otra parte, las 17 personas detenidas, entre ellas un menor de edad, fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán su situación jurídica.

Las propiedades donde se realizó el operativo permanecen vigiladas, mientras la Fiscalía de Puebla continúa investigando si las personas detenidas están relacionadas con otros delitos en la región.