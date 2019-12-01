Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 21:48:57

Almoloya de Juárez, Estado de México, 28 de noviembre de 2026.- Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución fue dictada este sábado por una jueza federal, luego de una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece detenido desde su captura en Guasave, Sinaloa, el pasado 20 de noviembre.

Junto con él también fueron vinculados a proceso Germán Rolando Flores Meza, conocido como “El Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José Luis Ortiz Murillo, identificado como presunto operador financiero.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los tres enfrentan acusaciones por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por tener clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

La autoridad judicial también determinó que los tres permanezcan bajo prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Además, otorgó un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público concluya la investigación complementaria.

Meza Flores es señalado como presunto líder del Cártel de Guasave y mantiene una orden de extradición solicitada por Estados Unidos, donde es investigado por delitos relacionados con el tráfico de drogas.