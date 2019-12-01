Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 11:02:58

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a Deyanira “N”, de 46 años, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico, cometido en Morelia durante 2019.

De acuerdo con la información de la investigación, la mujer trabajaba en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, donde estaba encargada de realizar movimientos relacionados con el pago de nóminas.

Según las investigaciones, el 11 de enero de 2019 abrió una cuenta de nómina adicional a nombre de un trabajador, sin que este lo supiera. En dicha cuenta realizó varios depósitos que sumaron 243 mil pesos.

El caso salió a la luz cuando el trabajador acudió a una sucursal bancaria para realizar un movimiento y le informaron que tenía dos cuentas a su nombre. Tras conocer esta situación, notificó a la dependencia.

La Fiscalía Regional de Morelia inició las investigaciones y reunió información que permitió identificar a la presunta responsable, quien fue presentada ante un Juez de Control.

Durante la audiencia, el juez determinó vincularla a proceso, estableció medidas cautelares y concedió un plazo de dos meses para continuar con las investigaciones.