Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 09:38:14

Celaya, Guanajuato, a 29 de noviembre 2026 Un local de venta de refacciones resultó con daños materiales tras un presunto incendio provocado durante la noche del sábado en el Barrio de la Resurrección, en Celaya.

El incidente ocurrió en el establecimiento Motorefacciones Garpo, ubicado sobre Sitio de Querétaro, entre las avenidas Constituyentes y Chapultepec, donde unidades de emergencia acudieron luego de recibir un reporte por la presencia de humo negro.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar las llamas, cuyo origen aún no ha sido confirmado hasta el momento.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, los presuntos responsables habrían escapado con dirección a la calle Allende a bordo de dos motocicletas, cuyas características no fueron identificadas.

Personal del Ministerio Público acudió al establecimiento para realizar las investigaciones correspondientes y determinar cómo ocurrió el incendio.